Ein Tor zum Kern des CERN

Wissenschaft ist spannend. Begeistern kann sie das Gros der Menschheit in der Regel aber nur, wenn von TV- und Leinwand-Helden genützt, um irre Bösewichte zu besiegen. Von derlei Publikumsinteresse kann das CERN bisher nur träumen. Gar nicht einfach, die Leistungen des weltweit größten Forschungszentrums auf dem Gebiet der Teilchenphysik annähernd so aufregend zu präsentieren, wie sie sind. Ein architektonisches Faszinosum soll nun dabei helfen: Der „Science Gateway“, der – entsprechend der Mission der Organisation – Besuchern ein formidables Tor zum Kern des CERN eröffnen wird.

Design by Star-Architekt Piano

Entworfen wurde das futuristische Gebäude vom italienischen Star-ArchitektenRenzo Piano. Die Bauarbeiten sollen heuer starten und im Jahr 2022 abgeschlossen werden. Ein weiteres, aufsehenerregendes Werk des berühmten Meisters, der derzeit einmal mehr mit aktuellen Großprojekten von sich reden macht: Die Eröffnung seines „Oscar Museums“ in Los Angeles soll noch in diesem Jahr über die Bühne gehen. Und Pianos neue Brücke in Genua, die den vor zwei Jahren eingestürzten Morandi-Viadukt ersetzt, wird demnächst in Betrieb genommen.