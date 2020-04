Park, ahoi!

Vom „Parkipel“ zum Super-Kontinent

Das „Parkipel“ an treibenden Inseln soll an die dänische Tradition des Hafenlebens anknüpfen und neue Bezüge schaffen. Zweck und Nutzung der Inseln sind dabei flexibel und ändern sich mit ihrer Position im Hafen und mit der Jahreszeit. „Es sind die Besucher, die den eigentlichen Verwendungszweck und die Funktion der Inseln bestimmen“, heißt es im Konzept, das auch den sozialen Zusammenhalt im Hafen stärken will.

Im Sommer können die Inseln auf unfrequentierte Plätze im Hafen verstreut werden und Seglern, Paddlern und Schwimmern als Anlege- und Rastplatz dienen. Spielplatz, Sauna, Muschelfarm, Konzertbühne und Sail-in-Café sollen die schwimmenden Parkinseln künftig zu einem neuen Freizeitmekka machen.