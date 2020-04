Zaha Hadids intelligente Dünen

Bleiben wir einmal beim Offensichtlichen – dem Gebäude selbst. Dieses verkörpert konzentriert die ökologisch hochstehenden Prinzipien von Bee’ah. Das bedeutet, Zaha Hadid Architects entwarfen ein Vorzeigeprojekt, dessen Bau mit minimiertem Materialverbrauch errichtet wird und das mit ultra-niedrigem Kohlenstoff- und Wasserverbrauch betrieben werden kann.

Dünen als Form der Wahl

Trotzdem aber wurde natürlich auf die Örtlichkeit eingegangen. Und diese ist mit der Wüste genau so wenig alltäglich, wie die restlichen Grundbedingungen. Also beschreiben die Architekten von Zaha Hadid Architects ihre optische Herangehensweise so: „Die formale Zusammensetzung des neuen Bee'ah-Hauptquartiers wurde durch seinen Wüstenkontext als eine Reihe von sich kreuzenden Dünen bestimmt.“ Diese wurden übrigens so ausgerichtet, dass sie die mehrfach im Jahr vorherrschenden Shamal-Winde optimieren, sie also nutzen, um sich selbst zu kühlen. Außerdem wurden die künstlichen Dünen so positioniert, dass die Innenräume mit möglichst viel qualitativ hochwertigem Tageslicht versorgt werden, ohne zu große Glasflächen der intensiven Sonneneinstrahlung auszusetzen.