Ein Dank dem Tank!

Was tun mit baulichen Industrie-Relikten, für die es keine Verwendung mehr gibt? Sie stehen in der Landschaft herum, oft schon verfallen und heruntergekommen oder zumindest unansehnlich. Wenn eine Stadt sich ausdehnt und beginnt in angrenzende Industriegelände hineinzuwachsen, stören sie umso mehr.

Das konnte zwar mit den Überresten des Airport Longhua nicht geschehen – befand er sich doch mitten in Shanghai, an den Ufern des Huangpu-Flusses. Jedoch lag das Flughafengelände jahrelang brach. Und mitten darauf prangten fünf stillgelegte Flugkraftstofftanks.