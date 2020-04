Wenn Architekten träumen

Die Gefahr besteht allerdings ohnehin frühestens in ein paar Jahren, wenn mehr als die beiden bis heute fertiggestellten Häuser realisiert sind. Denn der Zeitplan ist – wie wohl bei allen großen (Kunst-)projekten – nur schwer zu definieren. Aktuell hoffen Albarran und Bourdais jedoch, bis zum Jahr 2024 alle 15 Solo Houses fertiggestellt zu haben.

Neuer Entwurf

Jetzt wurde jedenfalls ein weiterer neuer Entwurf präsentiert, der wohl als nächstes in die Umsetzungsphase gelangen dürfte: Das in Tokyo ansässige Architektur-Studio TNA von MakotoTakei and Chie Nabeshima stellte Renderings von zwei übereinander angeordneten, umgestürzten Pyramiden vor, die in der spanischen Waldwüste wahrlich ins Auge stechen dürften. Vor allem auch, weil die Poolsituation auf dem Dach, das eigentlich der Pyramidenboden wäre, wahrlich spektakulär ist.

Pyramiden für Schwerelosigkeit

Mit dem Auf-Den-Kopf-Stellen der Pyramiden wollen die zwei Architekten jedenfalls bei zukünftigen Urlaubern ein Gefühl der Schwerelosigkeit erzeugen. Außerdem sollen große Panoramafenster einen Panoramablick über die einmalige Landschaft ermöglichen. Das schlanke Innere der Pyramiden wiederum wurde in Zwischengeschosse und ineinander verschränkte Ebenen unterteilt. Dies soll das offene Gefühl der Pyramide erhalten, ohne die Wohnräume klar zu definieren.