Schwindelfrei in der Spirale

Anstelle der Stereo Bar

Für dieses neue Projekt hat sich der Grundeigentümer mit BIG zusammengetan. Das brach liegende Grundstück in Newcastle upon Tyne an der City Road, das von den „locals“ No 1 Quayside genannt wird, wird radikal umgestaltet. Seit einem Jahrzehnt steht das Bauwerk an dieser Adresse leer: In der darin befindlichen „Stereo Bar” (ehemaliger „ Barley Mow Pub”) hat ein Brand gewütet. Die Bezeichnung des Projekts STRO leitet sich vom Namen dieser Bar ab. Erste Gespräche mit dem Stadtrat von Newcastle hätten bereits stattgefunden, wie es heißt.