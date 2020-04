Ab durch die Hecke

Als Tragwerk dienen Holzbalken, auf denen die Dächer aufliegen. In unterschiedliche Richtungen geneigt, fügt sich der Bau dadurch natürlich in seine Umgebung ein. Und auch im Inneren erzielten die Architekten durch die schrägen Decken mit zum Teil ungewöhnliche Höhen eine Verbindung mit dem Umraum: „ Hecken und Kernwände sorgen für Privatsphäre, erlauben aber auch die Aussicht bis unterhalb des Daches, wodurch die Präsenz des Gebäudes reduziert wird.“

Wintergarten der Superlative

Generell wirkt das Haus wie ein ziemlich großer und gleichzeitig besonders luftiger Wintergarten. Einer, dessen lebensspendendes Herz in der Mitte schlägt und das nach außen hin zusätzlich zur Hecke von den Nutzräumen vor neugierigen Blicken geschützt wird. Die gemeinschaftlich genutzten Bereiche wie Wohn-, Ess- oder Musikzimmer legten die Planer also zentral an. So konnten sie eben auch bei diesen sensiblen Räumen die konzeptionelle Transparenz des großen Ganzen erhalten.