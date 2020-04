Mit Kind und Kegel

Für die Verkleidung der Außenhaut wurden rund 41.000 Ziegel angefertigt. Ihre sechs verschiedenen Farbschattierungen sind traditionellen Terrakottafliesen nachempfunden. Die Anordnung deselben erzeugt einen farblichen Übergang von dunklem Rot an der Basis des Gebäudes über Orange in der Mitte bis zu einem hellen Blau in Richtung des Himmels.

Puzzlespiel für Profis

Genau so wie die Fassade wurde außerdem auch das Dach mit Ziegel- statt Holzschindeln verkleidet. Ein Unterfangen, das sich während der Bauarbeiten als Puzzlespiel für pedantische Profis entpuppte: So galt es einerseits, einen sanften Übergang von den rechteckigen Ziegeln der Fassade zu den sich konisch zuspitzenden Ziegeln der geneigten Dächer zu schaffen. Und andererseits, die in allen Kegeldächern integrierten runden Oberlichten elegant zu umrahmen. Fazit: 290 Ziegel mussten individuell von Hand angefertigt werden!