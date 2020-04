Der fliegende Tisch

Tischlein, versteck dich!

Der Tisch ist an vier Sicherheitsgurten aufgehängt, die an einer beleuchteten Docking-Station an der Decke festgemacht sind. Die Gurte sind um einen Rollladenmotor gewickelt, über den sich der Tisch auf die gewünschte Höhe herabsenken lässt.

Der Eichentisch kann an der Gurtbefestigung hängend genutzt werden oder über ausklappbare Tischbeine fest am Boden stehen. Per Remote Control werden die Gurte von der Andockstation eingeholt und bei Bedarf wieder ausgefahren. Will man den Raum anderweitig nutzen, macht der Tisch Platz und verschwindet an die Decke.