Leuchte mit großer Strahlkraft

Dieser Erfolg führte den 1946 in Innsbruck geborenen Kunstliebhaber recht schnell in eine Welt, die mit Einrichtungen und Interiordesign so gut wie nichts gemein hat: In die Welt der Sportartikel. Ein Rückenprotektor für Motorradfahrer sollte den nächsten Meilenstein seiner Arbeit markieren. Dieser ist bis heute in der „Permanent Collection“ des New Yorker MoMA zu sehen. So nebenbei entsprangen ganz „normale“ Modelle seinem Kopf. Ski etwa. Tennisschläger auch, sogar Golfschläger. Artikel, die er für die unterschiedlichsten internationalen Sportkonzerne erfolgreich entwickelte und deren Faszination für ihn nie im Gegenstand selbst bestand, sondern vor allem im Material, aus dem sie gefertigt wurden.

Das Material zählt

Eine Faszination, die aus heutiger Sicht seit nunmehr 20 Jahren die Wohnwelten schöner macht. Denn am Ende war es die Machart von Golfschlägern, die Sadler den Weg zur später gefeierten Lampe ebnete. Oder, genau genommen, das Material, aus dem diese bestehen – Kevlar. Ein extrem robuster aber dennoch flexibler Kunststoff, der auch für Formel-1-Cockpits verwendet wird.

Doch bevor Sadler auf die Idee kam, sein Wissen aus seiner Sportprodukt-Vergangenheit hervorzukramen, sollte einige Zeit vergehen, erinnert sich Foscarini-Geschäftsführer Carlo Urbinati noch gut: „Wir haben zwei Jahre lang mit Marc an dieser Idee gearbeitet. Marc hat zahllose Skizzen angefertigt und wir haben Prototypen mit den verrücktesten Formen hergestellt und dabei die unterschiedlichsten Materialien ausprobiert, doch es gab keine Lösung. Also mussten wir eben eine erfinden.“