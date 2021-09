Modigliani in Wien: Auf der Suche nach der Urkunst

Modigliani war beiden Künstlern und ihrem Kreis freundschaftlich verbunden; wie Restellini im Katalog eher nebenbei anmerkt, waren in den Pariser Zirkeln damals auch gemeinsame „Séancen“ mit Haschisch und anderen Drogen keine Seltenheit. Was den Künstlern in ihrem Schaffen aber wirklich neue Türen öffnete, war das, was die Schau im Untertitel „Die Revolution des Primitivismus“ nennt: In außereuropäischer Kunst in den Kolonialmuseen, aber auch in archaischen Werken aus Europa glaubte man eine Art Urkraft zu entdecken, die sich in eine neue, vom akademischen Ballast befreite Kunst übertragen ließ.