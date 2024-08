Uni-Neubau für Quantenphysik im Alten AKH kostet großen Teil der Grünfläche

Auch der Kostenrahmen – kolportiert werden rund 22 Millionen Euro – sei bereits fixiert worden: „Alle notwendigen Freigaben durch das Ministerium sind erfolgt“, so Blum.

Bauprojekte auf urbanen Grünflächen sind in Zeiten von Hitzewellen und Tropennächten eine äußerst heikle Angelegenheit. Umso überraschender war, als im Februar Pläne für ein neues Universitätsgebäude für Quantenphysik auf dem Gelände des Universitätscampus Altes AKH durchsickerten – zumal dieses buchstäblich auf der grünen Wiese gebaut werden soll.

Entstehen soll der fünfgeschoßige Quantenwürfel (davon drei Stockwerke oberirdisch) auf der großen Wiese im Hof 2.

U-Bahn-Bau ist "schuld" am notwendigen Neubau

Die Fertigstellung ist laut Uni Wien für das Jahr 2027 vorgesehen. Und das hat einen Grund: Denn pikanterweise ist just der Wiener U-Bahn-Ausbau – also ein ausgewiesenes Klimaschutzprojekt der Stadt Wien – „schuld“ am notwendigen Neubau für die Quantenphysik.

Vibrationen stören die Messungen

Schließlich verläuft die weitere U5-Verlängerung nach Hernals (geplanter Baustart: 2027) über die Währinger Straße und damit in unmittelbarer Nähe zur Fakultät für Physik in der Boltzmanngasse. Präzisionsmessungen, wie sie Forscher des Instituts für Quantenoptik, Quantennanophysik und Quanteninformation künftig im Cube durchführen möchten, sind aber in diesem Umfeld nicht möglich.

Denn Vibrationen durch U-Bahnen lassen keine störungsfreien Messungen in der äußerst sensiblen Quantenforschung zu.

Und die Universität wirbt natürlich auch mit ihrem Star – Physik-Nobelpreisträger Anton Zeilinger –, dessen Epigonen am neuen Standort unter besten Bedingungen Spitzenforschung in der Quantentechnologie betreiben sollen.