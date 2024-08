Wanderbaum als Meilenstein: „Eiles“-Platane geht es nach „Umzug“ prächtig

Ich brauche den Baum hier in der Innenstadt und nicht auf der Donauinsel oder am Stadtrand. von Manfred Saller Baumchirurg

Während andere in ihrem engen Betonkorsett heuer schon Farbe und Blätter lassen mussten, besticht die Platane mit vitalem, sattem Grün. Und das, obwohl sie vor mehr als drei Jahren aus- und einige Hundert Meter weiter wieder neu eingegraben wurde.

Ohne seinen Retter wäre der Sauerstoff- und Schattenspender freilich schon längst zu Brennholz verarbeitet worden. Denn die Platane vor dem Café Eiles an der Zweierlinie hätte – wie Dutzende andere Bäume – für den U2/U5-Bau gefällt werden sollen. Nach heftigen Protesten wurde im Februar 2021 versucht, in einer aufwendigen Umsiedlungsaktion diesen einen Baum zu erhalten. Risikoreiches Experiment Ein Experiment mit ungewissem Ausgang. Und durchaus verbunden mit hohem Risiko für den Ruf des international tätigen Baumexperten. „Da hätten schon einige gewartet drauf, dass ich den Baum verpfusche“, berichtet Saller beim KURIER-Lokalaugenschein am Schmerlingplatz, der neuen Heimat der Platane.

© Kurier/Juerg Christandl Eine aufsehenerregende Reise: Am Ende einer langen, kalten Nacht im Februar 2021 wurde die Platane zu ihrem neuen Standort transportiert

Umso mehr freut ihn, wenn sich jetzt statt Neider Experten melden: „Erst vor ein paar Tagen hat mich Forstdirektor Andreas Januskovecz angerufen und gemeint, er hätte nie gedacht, dass der Baum so schön wird.“ Auch wenn einst von einer PR-Show um einen einzigen Baum die Rede war, für Saller ging es um mehr als dieses Kunststück: „Die Message war, dass man in Wien auch alte Bäume versetzen kann und es keinen Grund gibt, sie umzuschneiden. Daher haben wir jetzt eigentlich einen Meilenstein hergesetzt.“

Der Stadt sind bei der ganzen Aktion bisher kaum Kosten entstanden: Der Transport (rund 50.000 Euro) wurde von den Wiener Linien via U-Bahn-Budget gedeckt; die Baumversetzung samt Pflege ging allein auf das Konto Sallers, der freilich durch die breite Berichterstattung einen enormen Werbewert lukrierte. Billiger als Neupflanzung Interessant ist nun aber die vorläufige Abrechnung: Saller spricht von bisherigen Kosten in Höhe von rund 400.000 Euro – das mag zwar viel klingen, relativiere sich aber. Denn ein so großer, alter Baum entspreche von der Wirkung für das Stadtklima her 1.500 Jungbäumen – die in Summe auf 700.000 Euro kämen.

Freilich nur in der Theorie: „Denn so viele Bäume kann ich in der Innenstadt gar nicht pflanzen. Aber ich brauche den Baum hier und nicht auf der Donauinsel oder am Stadtrand“, erklärt Saller. Die Bedeutung so großer Bäume als -Fresser und Bio-Klimaanlagen in hitzegeplagten Städten stehe außer Zweifel: „Der senkt die Umgebungstemperatur um vier bis fünf Grad und bindet drei bis fünf Tonnen Staub pro Jahr“, sagt Saller.

Daher müsse bei allen Großprojekten das Ziel sein, solche grünen Riesen rechtzeitig in die Planungen miteinzubeziehen, sie weg- und anschließend wieder an ihren ursprünglichen Standort hinzupflanzen. Am Schmerlingplatz wurde heuer, im vierten Sommer, die zusätzliche Bewässerung gegen null reduziert, „damit wir sehen, wie er sich verhält“, so Saller. Anfangs wurden Nährstoffe aus Algenpräparaten zugefügt, um fehlende Wurzelmasse wieder herzustellen – und vor allem viel Wasser: an heißen Tagen bis zu 10.000 Liter.

© Christian Mayr Er grünt so grün: Manfred Saller ist stolz auf seine erfolgreiche Großbaum-Rettung