Bist du (E-)Moped: Warum elektrische Essensflitzer für Ärger sorgen

Eine Lösung des Problems gleicht der Quadratur des Kreises, an der sich freilich auch andere EU-Länder abarbeiten – schließlich will niemand eine ähnliche Entwicklung wie bei den E-Scootern zuerst übersehen, um sie nachträglich mühsam wieder einfangen zu müssen.

Der Verkehrsexperte will zwar keinesfalls neue Mobilitätsformen ausschließen, „aber wir müssen sie in den Griff bekommen. Denn das ist wirklich zum Problem geworden mittlerweile.“ Vor allem kommen beim E-Moped-Boom die schwächsten Verkehrsteilnehmer buchstäblich unter die Räder – also Fußgänger, Radler, Kinder, ältere Personen, Mobilitätseingeschränkte. „Beim Fahren auf Mischflächen passt das geschwindigkeitsmäßig nicht mehr zusammen. Und wenn die Mopeds dann abgestellt werden, gibt es Stolperfallen, mit Kinderwagen und Rollator kommt man kaum vorbei“, erörtert Robatsch.

Da es sich „nur“ um Delikte mit Fahrrädern handelt, fallen etwaige Organmandate „im zweistelligen Bereich“ aus, wie die Wiener Polizei mitteilt. Das Fahren mit E-Moped auf dem Gehsteig kostet demnach 30 Euro; wurden dabei Fußgänger gefährdet sind 50 Euro fällig. Für mangelhafte Ausstattung, also fehlende Lichter, zahlt man mindestens 20 Euro. Teurer (bis zu 700 Euro) kann es werden, wer in Wien mit dem Zweirad durch einen Park fährt – laut Grünanlagenverordnung eigentlich verboten.

Unger, die in dieser Arbeitsgruppe sitzt, spricht von einem „sensiblen Thema“: Denn eine strengere Reglementierung der E-Mopeds könnte wiederum bewirken, dass stattdessen gleich Benzin-Mopeds zum Einsatz kommen – „und das will niemand in der Stadt“. „Man muss versuchen, Regeln zu finden, damit es einfacher und verständlicher wird. Je besser es ankommt, desto eher wird es dann auch befolgt“, meint Unger.

„Derzeit tüfteln alle in Europa, keiner hat gerechnet, dass sich dieses Phänomen dank Corona so schnell verbreitet. Und rechtlich hinkt man dann immer hinten nach“, weiß ÖAMTC-Juristin Eva Unger . Seit Herbst befasst man sich im Verkehrssicherheitsbeirat des Verkehrsministeriums mit diesem Thema – doch eine Lösung noch in dieser Legislaturperiode gilt als „ausgeschlossen“, wie dem KURIER vermittelt wird.

Vor Begegnungen auf dem Gürtel zwischen Autos und den nur halb so schnellen E-Mopeds warnen aber Verkehrssicherheitsexperten wie Robatsch: „Wo 50 km/h oder mehr gefahren wird, ist ein Miteinander nicht sinnvoll – dort braucht es eigene Radfahranlagen. Nur in 30er-Zonen wäre das kein Problem.“ Würden sich alle E-Mopeds nur noch auf Fahrbahnen fortbewegen, würde das die ohnehin hohen Unfallzahlen nur noch weiter nach oben schnellen lassen, zumal es zuletzt schon „eine wahnsinnige Zunahme“ auf rund 10.000 Verletzte pro Jahr (E-Bikes und -Mopeds) gegeben habe, so Robatsch.

„Viele sind schneller als erlaubt“

Der KFV-Experte hat vor allem drei Vorschläge, die rasch Abhilfe schaffen könnten: Zum einen sollte das Maximaltempo auf 20 km/h „wie in anderen Ländern“ reduziert werden: „Dann passt das auch zu den schmalen Radwegen und zum Radverkehr, der im Schnitt so 20 km/h hat.“ Zum anderen brauche es eine Helmpflicht für alle E-Bike- und E-Moped-Lenker, da das Risiko eines Schädel-Hirn-Traumas sieben Mal so hoch wie ohne Helm sei. Und drittens seien die Behörden massiv gefordert, weil viele dieser E-Mopeds schneller als erlaubt seien und damit eigentlich in die zulassungspflichte Moped-Kategorie bis 45 km/h fallen würden. „Das ist eigentlich die wichtigste Aufgabe der nächsten Zeit, denn Sicherheit ist immer eine Frage der Geschwindigkeit“, mahnt Robatsch.

Aus dem Büro von Ministerin Gewessler heißt es dazu, dass es die „abschließenden Ergebnisse“ des Arbeitsausschusses zur „Mikromobilität“ zunächst abzuwarten gelte. Ein Zeitplan wird nicht kommuniziert. Allerdings: „Eine Helmpflicht für Fahrräder inkl. E-Mopeds ist derzeit nicht geplant.“ Im Wiener Rathaus will man „den Druck bei diesem Thema nun erhöhen“: „Es braucht hier rasch entsprechende Änderungen auf Bundesebene!“, so das Sima-Büro. Dass das Problem von selber wieder verschwindet – wie etwa in den 1990ern die Inline-Skates –, das glauben nämlich die Wenigsten.