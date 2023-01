Saisonstart: Gegen die Einbahn am Wiener Eistraum

Bevor es aufs Eis geht, müssen noch Schuhe ausgeborgt und Tickets geholt werden. Die Hände frieren den Besuchern schon beim Schuheanziehen ein. Die Schülerinnen und Schüler sind aber trotzdem lieber hier als in der Schulklasse. Außerdem sei am ersten Tag vom Wiener Eistraum immer am wenigsten los, erzählt eine Lehrerin.

Zum ersten Mal am Eis

Sogar eine Klasse aus Oberösterreich ist zum Eislaufen gekommen. Die Schülerinnen der Mittelschule in Braunau am Inn sind seit drei Tagen in Wien auf einem Schulausflug - der erste seit Corona, wie ein Schüler berichtet. Neben verschiedenen Attraktionen steht der Eistraum am Programm. .