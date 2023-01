Warum Butter in Wiener Supermärkten jetzt gegen Diebstahl gesichert wird

Von Mia Guttmann

Bilder von diebstahlgesicherten Packungen Butter kursieren derzeit in den sozialen Medien – und sorgen für heftige Diskussionen: Entdeckt hat die Diebstahlsicherung ein User in einem Penny-Markt in der Thürnlhofstraße im 11. Bezirk in Wien.

Bei einem Lokalaugenschein des KURIER bestätigen sich die Aufnahmen. Jedes Päckchen Butter trägt einen schwarzen Anti-Diebstahl-Aufkleber mit Barcode, die bei der Kassa entsichert werden müssen.

Nicht das einzige Produkt: Auch Schokoladetafeln von Rittersport sind mit einem Diebstahlschutz versehen. Unter den Kunden hat sich die neue Maßnahme noch nicht herumgesprochen: „Ich kaufe hier häufig ein, aber das ist mir noch nicht aufgefallen“, erzählt ein Kunde vor der Filiale.