Der Wiener Eistraum auf Sparflamme

Lange Zeit war unklar, ob der Wiener Eistraum trotz Energiekrise stattfinden kann. Dank Stromsparmaßnahmen können Eisläufer nun ab Donnerstag doch wieder ihre Runden drehen. Geöffnet ist bis 5. März täglich von 10 bis 22 Uhr. Seit der ersten Ausgabe im Jahr 1996 wurden die Eislauffläche stetig vergrößert und das Angebot ausgebaut. Auch heuer gibt es Neuerungen, diese gehen aber in Richtung kleiner und effizienter: Die Eisflächen werden zurückgefahren. Eine Preiserhöhung gibt es trotz allgemeiner Teuerung nicht.

Was ist in dieser Saison anders?

Während man die Eisfläche vor dem Rathaus über die Jahre hinweg sukzessive vergrößert hat, wird sie dieses Jahr um zehn Prozent kleiner ausfallen. Besucherinnen und Besucher müssen sich mit 8.500 Quadratmetern Eisfläche zufriedengeben. Im Vorjahr waren es 9.500 Quadratmeter und der Eistraum war damit so groß wie noch nie. Außerdem wird es auch in diesem Jahr weiterhin keine Eisstockbahnen geben. Die fielen bereits in den vergangenen beiden Jahren aufgrund der Corona-Einschränkungen aus.