Und sein Parteikollege Karl Mahrer, türkiser Landesobmann und Stadtrat in Wien, moderierte das Gespräch. Mahrer war es auch, der den runden Tisch initiiert hat – der KURIER berichtete.

Er ging mit der Erwartung, zu konkreten Lösungen zu kommen, in den Termin: „Wir müssen die Menschen aus dieser Dauerbelastung herausholen“, so Mahrer im Vorfeld. Erwerbs- und Bewegungsfreiheit seien an Demo-Tagen in der Inneren Stadt mittlerweile „massiv eingeschränkt“.

90 Prozent Umsatzeinbußen

Damit gemeint ist der Umstand, dass sich so manche Innenstadt-Bewohner am Samstag nicht mehr aus dem Haus trauen und Kunden die Geschäfte in der City meiden. Manche Kaufleute erzählen von Umsatzrückgängen von bis zu 90 Prozent.