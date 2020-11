Ruhiger, nun auch grüner: Umbau der Neubaugasse in finaler Phase

Die letzten Bäume fehlen noch, die Gerüste für die Nebelstelen müssen noch errichtet werden: Nach zehn Monaten Arbeitszeit befindet sich die Umgestaltung der Neubaugasse in der finalen Phase. Die Einkaufsstraße wurde zwischen Mariahilfer Straße und Burggasse zur Begegnungszone und im Zuge dessen attraktiviert.

Noch diese Woche sollen die Arbeiten abgeschlossen werden.

Der Straßenraum ist bereits seit Schulbeginn fertig. Der 13A fährt bereits in beide Richtungen durch die neue Begegnungszone. Auch die Nebenarbeiten in der Mondscheingasse, Lindengasse, Westbahnstraße und Siebensterngasse sind in den nächsten Tagen fertig.