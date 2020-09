Begegnungszone? Was in der Keinen Sperlgasse wirklich geplant ist

Sollte nach der Wahl die SPÖ die Mehrheit im Bezirk bekommen, dann könnte es auch eine andere Lösung für die Kleine Sperlgasse werden.

SPÖ will mit Anrainern sprechen

Die aktuelle Vize-Bezirkschefin Astrid Rompolt kann sich zwar auch eine Begegnungszone vorstellen. Jedoch müsse man dazu vorher mit den Anrainern sprechen und sich die Gegebenheiten ansehen, betont sie.

"Vor allem vor den Schulen und dort, wo die Schulkinder unterwegs sind, muss der Verkehr beruhigt werden", sagt Rompolt im Gespräch mit dem KURIER.

Verkehrsberuhigung kommt

Einig sind sich Grüne und SPÖ allerdings darin, dass sie Straße verkehrsberuhigen wollen. Und zwar im Sommer 2021.

Das bedeutet konkret: mehr Bäume, mehr Bänke und breitere Gehsteige. Zudem ist geplant, die Bereiche für Fußgänger und die Autofahrbahn entlang der gesamten Straße (also von der Taborstraße bis zur Hollandstraße) auf ein Niveau zu bringen.

Und: Die Plätze vor den insgesamt drei Schulen in der Kleinen Sperlgasse sollen ebenso "verkehrstechnisch verbessert" werden, wie es heißt.

Die Kosten für all das werden sich der Bezirk und die Stadt teilen, heißt es aus dem Büro von Lichtenegger. Das heißt: Gebaut wird in der Kleinen Sperlgasse bald definitiv. Was genau, das wird sich noch weisen.