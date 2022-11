RS-Virus bei Kindern: Hohe Infektionswelle belastet Wiens Spitäler

Verschiebung von planbaren Eingriffen

"Das führt dazu, dass in ganz Wien die Kinderbetten in den Spitälern außergewöhnlich stark ausgelastet sind", erklärt Kinderarzt Kurz. In der Klinik Donaustadt sind von 32 Betten, die für Kinder mit Infektionserkrankungen zur Verfügung stehen, 27 von Säuglingen mit RS-Viren belegt.

Nur zwei Betten sind am heutigen Tag, Dienstag, noch frei, schildert Kurz. "Derzeit müssen die Betten für die Allerkleinsten freigeschaufelt werden, es ist ein tägliches Jonglieren."

Dafür müssen planbare Aufnahmen bereits verschoben werden, wie der Gesundheitsverbund auf KURIER-Anfrage schildert. Ein ähnliches Bild wie in der Donaustadt zeichnet sich auch in allen anderen Wiener Spitälern ab: "Die Infektionswelle hat jetzt de facto begonnen. Dass sie so stark ausfällt, war aber nicht abzusehen und stellt uns vor Herausforderungen", heißt es aus dem Gesundheitsverbund.