Revival des Autokinos: 50.000 Besucher auf vier Rädern

In Reih und Glied aufgereihte Autos, schmusende junge Pärchen und meist ein Gruselfilm auf der Leinwand - das Autokino prägte die Kultur der 50er und 60er Jahre und ist auch USA-Fans noch bestens bekannt. Hierzulande setzte sich das Kinovergnügen auf vier Rädern allerdings kaum durch. Bis Corona kam.

Mit dem Lockdown aufgrund der Pandemie im Frühjahr kam es zum Comeback eines bereits Totgesagten. In zahlreichen Städten fanden diesen Sommer Open-Air-Events für Motorisierte statt. Und auch Österreichs ältestem (und lange einzigem) Autokino in Großenzersdorf an der Stadtgrenze wurde nach einer Insolvenz 2015 neues Leben eingehaucht.