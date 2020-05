Unterhaltung mit Abstand: Autokinos vor Comeback

Man kennt sie aus den USA und Hongkong, in Litauen und Deutschland erleben sie gerade ein Revival – und auch in Österreich avanciert das Autokino immer mehr zum Synonym für die Rettung der Unterhaltungsbranche in Corona-Zeiten. Alleine, die Behörden sagten hierzulande bisher Nein dazu.

Große Nachfrage von Künstlern

Das dürfte sich ab Freitag allerdings ändern. Aus dem Sozialministerium war am Dienstagnachmittag zu vernehmen, dass die von den Autokino-Betreibern sehnsüchtig erwartete Verordnung für kontaktlose Filmvorführungen nicht mehr lange auf sich warten lässt. „Wir haben die Info aus der Politik, dass der 15. Mai fix ist“, meinte auch Hannes Schwarzecker auf KURIER-Anfrage. Er kämpft mit seinem Team seit Wochen dafür, das Autokino Wien in Groß-Enzersdorf wieder öffnen zu dürfen. Dass es nun in wenigen Tagen so weit ist, freut ihn.

Der Platz für vorerst rund 300 Autos ist hergerichtet, der Online-Kartenverkauf gut vorbereitet, die Filme sind ausgewählt und die Mitarbeiter scharren in den Startlöchern. Aber auch die Nachfrage nach nicht-filmischen Events im Autokino sind ungebrochen. Ab wann es solche geben kann, ist noch unklar, da sie rechtlich anders als Filmvorführungen bewertet werden, dennoch sagt Schwarzecker: „Seit wir bekannt gegeben haben, dass wir öffnen wollen, treten uns Künstler förmlich die Türe ein. Die Leute wollen auf die Bühne.“