Rechnungshof rügt: Parksheriffs stornierten unerlaubt Strafen

Wie oft solche Stornierungen vorkommen, könne übrigens nur die Polizei durchführen, merkte die MA67 an. Allerdings kann das Magistrat die Beamten über Auffälligkeiten - etwa immer wieder aufscheinenden Kennzeichen oder eine hohen Anzahl an " Stornierungen" seitens eines Mitarbeiters informieren und eine Überprüfung anregen.

Besserer Informationsaustausch

Generell stellte der Stadtrechnungshof fest, dass es Verbesserungspotenzial gebe, was die Rolle der MA 67 im Koordinationsgremium für die Zusammenarbeit zwischen Bund ( Polizei) und Land Wien betreffe. Auch am Umfang und der Analyse des von der Polizei Wien an die MA zu übermittelnden Datenmaterials sollte gearbeitet werden.