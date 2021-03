Razzia in Lokal wegen illegaler Prostitution

Am Samstag erhielt die Wiener Polizei einen anonymen Hinweis, dass in einem Lokal in Wien-Hernals dem illegalen Glückspiel und der illegalen Prostitution nachgegangen werden soll. Im Zusammenwirken mit der Gruppe für Sofortmaßnahmen der Stadt Wien sowie der Finanzpolizei wurde eine Kontrolle des Lokals durchgeführt.

In den Räumlichkeiten trafen die Beamten auf einen Mann und acht weibliche Personen, die alle aus der Ukraine stammten. Die illustre Runde hatte reichlich Alkohol konsumiert. Die weiblichen Personen wurden nach der Covid-Einreiseverordnung angezeigt, da sie der Registrierungspflicht und der Covid-Testpflicht nicht nachgekommen waren. Zudem stellten die Beamten die Reisepässe nach dem Fremdenpolizeigesetz sicher und hoben eine vorläufige Sicherheitsleistung ein. Die Stadt Wien zeigte den Lokalbetreiber nach zahlreichen Übertretungen nach der Gewerbeordnung an. Die Hinweise auf illegale Prostitution und illegales Glücksspiel bewahrheiteten sich allerdings nicht.