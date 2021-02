Finanzpolizei hebt erneut illegale Kellercasinos in Wien aus

Die Finanzpolizei hat am Mittwoch erneut illegale Glücksspiellokale in Wiener Kellern aufgespürt. Wie schon zuletzt - der KURIER berichtete - wurde dort nicht nur auf Automaten gespielt, sondern auch mit Suchtmitteln gehandelt. Sogar illegale Prostitution soll dort stattgefunden haben. Auslöser für den Einsatz waren anonyme Anzeigen und eigene Ermittlungen.

Am späten Mittwochabend schlugen die Beamten gleich doppelt zu. Einmal in Wien-Donaustadt und einmal in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus. Die beiden Einsätze entpuppten sich laut Finanzministerium "als Volltreffer und massive Schläge gegen die organisierte Glücksspielmafia aus dem Osten".