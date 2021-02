Hate Crime - Wenn Vorurteile zu Verbrechen führen

Mit den Zahlen könne man bald sichtbar machen, dass es Angriffe gegen die LGBTIQ-Community (abgekürzt für lesbische, schwule, bi- und transsexuelle sowie intergeschlechtliche Menschen) gibt, sagt Otte.

In der Folge werde es aber auch darum gehen müssen, dass diese Straftaten höhere Strafen nach sich ziehen, fordert sie. „Da muss es entsprechende gesetzliche Regelungen geben.“

Neue Gesetze fordert sie aber auch in anderen Bereichen. So dürfen homo- und bisexuelle Männer in Österreich etwa nicht Blutspenden. Das rief zuletzt auch die Volksanwaltschaft auf den Plan – der KURIER berichtete.

Mehr Schutz gefordert

Zu wenig SchutzHOSI-Obfrau Otte bemängelt außerdem, dass es in Österreich keinen ausreichenden Diskriminierungsschutz für die LGBTIQ-Community gebe. „Es ist nicht verboten, jemanden wegen seiner sexuellen Orientierung aus dem Taxi, aus dem Restaurant zu werfen oder der Person eine Wohnung zu verweigern“, sagt sie. Sie kenne auch Fälle, in denen sich Lehrer oder Ärzte homophob geäußert hätten, was aber keine Folgen nach sich gezogen hätte. „Die Erfassung der Motive durch die Polizei kann also nur ein erster Schritt sein“, sagt Otte.