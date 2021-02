Mord in Favoriten: „Sie hat die falschen Leute kennengelernt“

Dass in der Tatnacht Alkohol im Spiel war, heißt es auch aus Polizeikreisen. Rätsel gibt den Ermittlern die Tatsache auf, wie der Beschuldigte in die Wohnung kam. Denn das Opfer hatte bereits vor Mitternacht den Notruf gewählt, weil ihr Freund sie geschlagen haben soll. Dabei erlitt die Frau leichte Blessuren, sie wurde von der Rettung in ein Spital gebracht. Dieses verließ sie später, um zur Wohnungzurückzukehren. „Die Geschehnisse nach der Entlassung in häusliche Pflege sind Gegenstand der Ermittlungen“, heißt es von der Polizei. Aktuell gebe es keine Hinweise auf ein gewaltsames Eindringen in die Wohnung.

Wie es so weit kommen konnte, kann sich auch Darias Stiefvater nicht erklären: „Ihr Freund stand in der Früh plötzlich völlig aufgelöst vor mir.“ Dass die beiden tranken und dann aggressiv wurden, sei aber keine Seltenheit gewesen.