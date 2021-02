Mordverdacht in Wien-Favoriten: Mann soll Lebensgefährtin getötet haben

Am Dienstag in den frühen Morgenstunden soll ein Mann in Wien-Favoriten seine Lebensgefährtin mit einem Messer erstochen haben. Er stellte sich selbst gegen 5.30 Uhr bei einem Verwandten der Frau, der im selben Haus wie die Frau in der Angeligasse lebt.

Der Verwandte ging mit dem Verdächtigen noch in die Wohnung der 28-Jährigen, wo sie die leblose Frau fanden. Der Verwandte verständigte die Rettung, welche nach Reanimationsversuchen aber nur noch den Tod feststellen konnte. Die Polizei nahm den Verdächtigen - einen 29-jährigen Österreicher - noch in der Wohnung widerstandslos fest. Die Tatwaffe - ein Messer - wurde von der Polizei sichergestellt.

Frau verständigte davor schon die Polizei

Das besonders tragische an dem Fall: Die Frau hatte schon davor selbst die Polizei gerufen. Kurz vor Mitternacht wählte sie laut Polizei den Notruf, da sie ihr Lebensgefährte geschlagen und zu Boden gestoßen haben soll. Dabei erlitt die Frau leichte Blessuren, sie wurde von der Rettung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei leitete eine Fahndung nach dem mutmaßlichen Täter ein - er war allerdings laut Angaben der Polizei weder in der Wohnung der Frau, noch in seiner eigenen Wohnung in Wien-Meidling auffindbar. Mehrere Funkwagen der Polizei sollen auch die Umgebung in Favoriten abgefahren sein, um ein Betretungs- und Annäherungsverbot gegen den Mann auszusprechen - allerdings ohne Erfolg.

Nachdem die Frau aus dem Krankenhaus zurückkehrte, soll der Mann die Frau dann erstochen haben. "Wo der Mann in der Zwischenzeit war, ist noch unklar", teilt ein Polizeisprecher mit. Auch wisse man noch nichts über ein mögliches Motiv. Der Mann sei laut Polizei aber einschlägig - also wegen Körperverletzungen - vorbestraft. Bezüglich dieser Beziehung sei der Polizei aber nichts vorgelegen. Die Einvernahme des Verdächtigen stand Dienstagmittag noch aus - offen war auch noch, wie Verdächtiger und Opfer genau zueinander standen.

