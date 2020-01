Razzia im Concord Card Casino: Nur 60.000 Euro sichergestellt

Finanz hätte 20 Millionen Euro beschlagnahmen können

Bis 21 Uhr dauerte der Polizeieinsatz in dem Glücksspieltempel. Neben den Mischenmaschinen wurden 60.000 Euro in bar sichergestellt. Die Finanz wäre berechtigt gewese,n eine Summe von bis zu 20 Millionen Euro zu beschlagnahmen. Denn: Bei der Casino Equipment Vermietungs GmbH sollen alleine von Juni bis Oktober 2019 rund 20 Millionen Euro an offenen Glücksspielabgaben angefallen sein.

Die Razzia verlief laut Finanzpolizei ruhig. Trotzdem blieben die anderen von Zanonis Häuser in der Bundeshauptstadt, darunter der Standort in der Lugner City und das Montesino, am Donnerstag geschlossen. In den Bundesländern öffneten die Pokercasinos verspätet.