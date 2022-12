Quereinsteiger sollen Personalmangel in Wiener Kindergärten mildern

Der Fachkräftemangel in Kindergärten ist österreichweit groß, in Wien kommt das Bevölkerungswachstum und die Pensionierungswelle hinzu.

In der Hauptstadt werden 60 Prozent der Kindergartenplätze von privaten Trägern angeboten. Um ergänzend zu städtischen auch private Einrichtungen zu stärken, will die Stadt den Jobumstieg in die Elementarpädagogik nun erleichtern.

Job Plus Ausbildung

Eine entsprechende Initiative präsentierten Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke (SPÖ) und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr (Neos). Angesprochen werden mit dem Programm speziell Quereinsteiger und geflüchtete Ukrainerinnen. Sie werden im Rahmen des waff-Programms "Job Plus Ausbildung" zwei Jahre lang ausgebildet.

Während dieser Zeit erhalten sie eine AMS-Leistung und das Wiener Ausbildungsgeld, das ab Jänner für Personen mit einer geringen AMS-Beihilfe auf die Geringfügigkeitsgrenze erhöht wird. Teilnehmer bekommen dadurch rund 1.400 Euro monatlich.