Prozess: Wiener Polizist rieb Obdachlosem Pfefferspray ins Gesicht

Man vermutete, in dem Sackerl könnten sich Drogen befinden - in Wahrheit waren es Alkoholika. Der Obdachlose soll den Polizisten bei der Amtshandlung immer wieder körperlich zu nahe gekommen sein, worauf ihn einer wegschob. Darauf stürzte der Mann rücklings in ein Blumenbett und blieb liegen.

„Er hat einfach die Augen zugemacht“, schilderte der Angeklagte. Man habe zunächst „Schmerzreize gesetzt“, um den Obdachlosen zum Aufstehen zu bewegen. Da dies nichts bewirkte, streifte sich der Angeklagte Handschuhe über, „und dann hat's bei mir komplett ausg'setzt“, gab er zu Protokoll. Er holte den Pfefferspray hervor, sprühte seinen Angaben zufolge „zwei kleine Tropfen“ auf Mittel- und Zeigefinger „und bin ihm damit von oben nach unten quer ins Gesicht gefahren“.

Polizist kann sich Verhalten nicht erklären

Er wisse heute nicht mehr, was da in ihn gefahren sei, sagte der Polizist: „So bin ich nicht, so war ich nicht, die Härte vertret' ich nicht.“ Er sei damals aufgrund der Corona-Pandemie mit Überstunden stark belastet gewesen, außerdem habe ihm seine Ex-Frau aus Angst vor dem Virus das Besuchsrecht für die gemeinsamen Kinder gestrichen gehabt.

„Wollten Sie ihn quälen? Wollten Sie ihm heimzahlen, dass er ein Sandler ist?“, erkundigte sich der Richter. - „Absolut nicht. Es war nicht meine erste Amtshandlung mit einem Obdachlosen.“ Der Angeklagte versicherte außerdem, der Betroffene habe nicht aufgeschrien, sondern nur mit „leichtem Stöhnen“ reagiert.

Seine beiden Kollegen, die als Zeugen geladen waren, beteuerten, der Mann - ein Ungar, dessen aktueller Aufenthalt ungeklärt ist, er konnte daher nicht als Zeuge geladen werden - habe „keine Rötungen“ bzw. „keine offensichtliche Verletzungen im Gesicht“ gehabt: „Dem hat augenscheinlich nix gefehlt.“