Prozess um Wien-Attentat muss womöglich in Teilen wiederholt werden

Die Generalprokuratur unterstützt den Obersten Gerichtshof. Zur Erfüllung dieser Aufgabe ist sie vor allem befugt, auch in Strafsachen, in denen für die Parteien kein Rechtszug (mehr) zum Obersten Gerichtshof besteht, an diesen eine sogenannte "Nichtigkeitsbeschwerde zur Wahrung des Gesetzes" zu erheben.