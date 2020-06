Prozess: Mann wollte sich mit Machete Gehör im Parlament verschaffen

Am 28. April machte sich der junge Mann, der am Gericht in Lederhose und Arbeitsschuhen erschien, dann tatsächlich auf nach Wien, wo er sich aber nicht gut auskennen dürfte. Denn noch beim Naschmarkt hielt er einen Medizinstudenten an, der gerade auf dem Heimweg war. Er bat den Studenten, ihm "bei einer Arbeit zu helfen". Der Student dachte sich nichts dabei und stieg ein.