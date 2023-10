Kindergarten-Millionen erschlichen: "Hätte ich angeblich nicht dürfen"

Am Montag ist am Wiener Landesgericht der Prozess gegen den ehemaligen Betreiber der "Alt-Wien"-Kindergärten fortgesetzt worden. Er soll sich von 2009 bis 2016 Subventionen der Stadt Wien in Höhe von 36 Millionen Euro erschwindelt haben soll.

Davon sollen 16 Millionen widmungswidrig für rein private Zwecke - nämlich seine eigene Familie - verwendet worden sein. Der 82 Jahre alte Hauptangeklagte und eine mitangeklagte Tochter sorgten mit Aussagen für Staunen.

Zunächst ging es darum, dass eine ehemalige Mitarbeiterin ihren Angaben zufolge Scheinrechnungen in Höhe von rund 174.000 Euro produziert haben soll. Die langjährige "Alt-Wien"-Mitarbeiterin hatte sich in der Vorwoche vor einem Schöffensenat der Beihilfe zur Untreue schuldig bekannt.