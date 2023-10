Betrugsprozess: Kindergarten-Millionen für Pelzmäntel und Kreuzfahrten

Doch dem widersprechen der Hauptangeklagte und seine Kinder, die sich nicht schuldig bekennen. Einzig Sophie Krennmayr, Verteidigerin der ehemaligen Mitarbeiterin, kündigt ein Geständnis ihrer Mandantin an. „Sie hat fingierte Rechnungen erstellt und möchte sich für ihre Taten entschuldigen.“

➤ Mehr lesen: "Alt-Wien"-Kindergärten: Verein hat Konkurs beantragt

Der Hauptangeklagte beruft sich darauf, dass die nötige Gemeinnützigkeit der Kindergärten immer da gewesen sei. Lukas Kollmann, Anwalt der Kinder wiederum betont, dass seine Mandanten nie gewusst hätten, dass die teuren Geschenke durch Geld von möglichen Straftaten finanziert worden seien. „Der Vater war ein Patriarch, der mit seiner Frau das Unternehmen geführt hat.“

Angeklagter kommt aus "bescheidenen Verhältnissen"

Der Hauptangeklagte Herr W. selbst hat eine schriftliche Stellungnahme vorbereitet, die er der Richterin und den Schöffen vorliest. Er berichtet von den bescheidenen Verhältnissen, in denen er aufgewachsen sei. Dass man nur durch den bedingungslosen Einsatz der gesamten Familie die Kindergärten so erfolgreich gemacht habe. Aber auch, dass sein Kindergarten-Verein ein Opfer der Stadt Wien geworden sei. „Das Aus von Alt-Wien war von langer Hand vorbereitet“, erklärt er. Und: „Mit einem Schlag haben sich 50 Jahre harte Arbeit in Luft aufgelöst.“ Ihm drohen bis zu zehn Jahre Haft.

Der Prozess dürfte sich über mehrere Monate ziehen. Bis Ende Oktober sind vorerst vier Verhandlungstermine ausgeschrieben. Der nächste morgen, Freitag. Dann soll auch die ehemalige Mitarbeiterin befragt werden, die laut ihrer Rechtsanwältin ein umfangreiches Geständnis ablegen will.