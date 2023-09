Betrugsprozess um "Alt-Wien"-Kindergärten startet am 4. Oktober

Folgt man der Anklage, dürfte der Hauptangeklagte die seinem Verein gewährten Förder-Millionen als eine Art Selbstbedienungsladen verstanden haben. Mindestens 3,5 Mio. verwendete er demnach für den Ankauf von Immobilien für seine vier Kinder.

Gelder flossen in Ballett-und Reitschule

Vereinsmittel sollen in weiterer Folge in die Ballettschule einer Tochter und die Reitschule eines Sohnes geflossen sein, auch die Instandsetzung eines in Familienbesitz befindlichen Parkschlössls in Bad Aussee wurde laut Anklage mit Fördergeldern bestritten.