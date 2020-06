Protest gegen Rechts: Dutzende Anzeigen und Verletzte

Bereits im im Vorfeld der Kundgebung kam es zu sieben Festnahmen. Am Nachmittag stoppte die Polizei einen tschechischen Reisebus auf der A4 und nahm sechs Personen fest. Sie hatten Messer und Schlagringe bei sich. Ein Bus aus München wurde kontrolliert und wieder zurückgeschickt, weil sich im Fahrzeug ebenfalls Pyrotechnik befunden hatte.

Am späten Nachmittag kam es laut Polizei zu einer weiteren Festnahme. Eine der rechten Szene zuzuordnende Person wurde in der Mariahilfer Straße mit einer verbotenen Waffe angetroffen. Details waren vorerst nicht bekannt.

Um ein Zusammentreffen mit den Demonstranten zu vermeiden, haben dieses Jahr offenbar auch die Ball-Organisatoren ihre Taktik geändert. Viele der Ballgäste trafen bereits gegen 17.30 Uhr in der Hofburg ein, darunter FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache. Das war also Stunden vor dem offiziellen Beginn der Veranstaltung. Später streute Strache der Polizei Rosen: "Heute gibt es einen problemlosen Zugang zum Wiener Akademikerball", ließ er via Twitter ausrichten.

Die Innenstadt glich Freitagabend einer Geisterstadt. Zwischen Hofburg, Schwarzenbergplatz und MQ wurde eine Sperrzone eingerichtet. Zahlreiche Geschäftsleute hatten aus Angst vor ähnlichen Verwüstungen wie im Vorjahr ihre Läden vorzeitig geschlossen (siehe Bericht unten).

Am Graben schirmten Polizisten die Geschäfte ab. Vorsorglich wurden auch sämtliche Mistkübel abmontiert, die im vergangenen Jahr am Graben als Wurfgeschoße in den Auslagenscheiben landeten. Auf Anordnung der Polizei musste die U-Bahnstation Stephansplatz gesperrt werden.

Bereits die Tage vor dem Ball waren geprägt vom Schlagabtausch zwischen Gegendemonstranten und Exekutive: Nach Gewaltaufrufen erstattete die Polizei Anzeige bei der Staatsanwaltschaft wegen "Bildung einer kriminellen Vereinigung" – darauf stehen bis zu drei Jahre Haft. Das weitere Vorgehen werde derzeit "geprüft", hieß es auf KURIER-Anfrage.