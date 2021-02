Foto-Schau im Wildgarten gewährt Blick hinter den Bauzaun

Eigentlich sind Bauzäune dazu da, Baustellen abzuschirmen. Jene rund um das gerade entstehende Wohnviertel Wildgarten in Meidling haben jetzt genau die gegenteilige Funktion: Sie sollen einen Einblick in die Arbeiten am Projekt gewähren.

Und das funktioniert so: Auf den Planen der Bauzäune sind nun 60 Fotos von der Künstlerin Sabine Hauswirth ausgestellt. Sie zeigen das Geschehen auf der Baustelle - zum Beispiel Bauarbeiter, Schweißarbeiten und Fassadendetails.