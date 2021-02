Neuer Meidlinger Stadtteil war Anrainern ein Dorn im Auge

Genau um die bangten in den vergangenen Jahren die Nachbarn in ihren ebenerdigen Häusern. Ihrer Ansicht nach wurde am Rosenhügel "ein Stück Natur zubetoniert".

Anrainerin Susanne Riedl, die die Grün-Idylle erhalten wollte und ein "vernünftiges Verkehrskonzept" für den Wildgarten forderte, gründete deshalb eine Bürgerinitiative und sammelte Hunderte Protestunterschriften gegen das Projekt. Nicht gänzlich ohne Erfolg.

Bei der Austrian Real Estate (ARE) – einer Tochter der Bundesimmobiliengesellschaft – reduzierte man die Höhe der geplanten Gebäude an der Südwest-Front – das ist jene Seite, die an die Kleingartensiedlung angrenzt. Dort werde es maximal zweigeschoßige Häuser mit Flachdach geben – maximal 7,5 Meter hoch, hieß es. Die heftig kritisierten Wohntürme wollte man "so weit wie möglich von den Kleingärten weg" errichten.

Wohnbauinitiative

Der Stadt war die Realisierung des Meidlinger Stadterweiterungsgebiets dagegen ein großes Anliegen. Die Gesamtbaukosten für den Neubau machten rund 19 Millionen Euro aus, die Stadt Wien förderte die Errichtung der 123 Gemeindewohnungen mit rund 8,5 Millionen Euro.

Damit aber nicht genug: vier weitere Gemeindebau-Projekte mit insgesamt 607 Gemeindewohnungen sind aktuell in Bau (am Handelskai 214a in der Leopoldstadt, am Eisring Süd in Favoriten, in der Meidlinger Wolfganggasse sowie beim Gaswerk Leopoldau in Floridsdorf). Zudem sind heuer noch sechs Baustarts geplant.