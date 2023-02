Ehemaliger "profil"-Chefredakteur Rainer verkauft seine Büromöbel

Eine Anzeige auf der Plattform "Willhaben" hat am Montag in Medienkreisen die Runde gemacht. Darin werden ein Bürotisch und sechs Sesseln um 6.000 Euro zum Kauf angeboten. So weit, so unspektakulär - vom gehobenen Preis vielleicht einmal abgesehen.

Was die Aufmerksamkeit einiger Interessierter erweckte: Auf dem Foto der Möbel ist im Hintergrund ein "profil"-Banner zu sehen. Die in der Anzeige angeführte Adresse lautet Leopold-Ungar-Platz 1 im 19. Wiener Gemeindebezirk - dort ist die Redaktion des Wochenmagazins beheimatet.