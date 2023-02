Ermittlungen nach Rausschmiss von Profil-Herausgeber aus Lokal

Nach dem unsanften Rausschmiss des scheidenden profil-Herausgebers Christian Rainer aus einem Lokal im Salzkammergut, ermittelt die Polizei Ebensee gegen den Wirt. Auch wenn Rainer bisher keine Anzeige erstattet habe, wurden dennoch Ermittlungen aufgenommen, da es Tritte und SchlÀge gesetzt haben soll, bestÀtigte die Polizei einen Online-Bericht in den Oberösterreichischen Nachrichten am Freitag.

Rainer, der einen Nebenwohnsitz im Salzkammergut hat, soll vor rund drei Wochen mit dem Wirt in dessen Lokal aneinander geraten sein. Es soll um die Kulturhauptstadt 2024 und in der Folge um die Frage gegangen sein, wie man mit der Gedenkkultur in Ebensee umgehen solle - Rainer meinte, sie hochhalten zu mĂŒssen, der Wirt wĂŒrde die Vergangenheit lieber ruhen lassen. Die Situation geriet offenbar aus dem Ruder und der Wirt soll dem Vernehmen nach handgreiflich geworden sein.