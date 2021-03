Wie in den Wiener Außenbezirken jetzt Erdgeschoßzonen belebt werden

Das Geschäftslokal liegt an der Ecke Hasnerstraße/Pfenniggeldgasse in Ottakring. Dort, in unmittelbarer Nähe der Thaliastraße, gibt es „deutlichen und sichtbaren Handlungsbedarf“, sagt Christian Bartik. Er leitet die Förderabteilung in der Wiener Wirtschaftsagentur.

Diese nimmt sich jetzt in einem neuen Projekt der Belebung von Erdgeschoßzonen in den Außenbezirken an. Und zwar nicht nur mit einer individuellen Förderung für das Aufsperren eines Geschäfts. (Diese wurde von 15.000 auf 25.000 Euro erhöht, ein Mietvertrag von drei Jahren ist nicht mehr notwendig). Sondern mit gezielter Belebung des gesamten Grätzels. „Erdgeschoßzonen sind ein klassisches Beispiel dafür, wo sich der Markt nicht selbst regelt“, sagt Gerhard Hirczi, Chef der Wirtschaftsagentur.