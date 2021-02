Erdgeschoßzonen: Die Wiener City steht leer

Überraschend kommt das nicht, die Auswirkungen sind trotzdem groß. Laut Biach entgehen der Stadt 240 Millionen Euro an Wertschöpfung für das Bruttoregionalprodukt. Das entspricht 2.047 Arbeitsplätzen. Und der Bund fällt laut den Berechnungen der Wirtschaftskammer um knapp 170 Millionen Euro Steuereinnahmen um.

Die meisten Geschäfte stehen derzeit im ersten Bezirk frei – knapp 45 der insgesamt 450 bei der Kammer gemeldeten. Der ausbleibende Tourismus hat auch in den Erdgeschoßen der City Spuren hinterlassen. Danach folgen Landstraße (knapp über 40) und Favoriten (knapp unter 40). In beiden Bezirken tritt der Leerstand vor allem an der Peripherie zutage.