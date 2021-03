Der Osterhase bringt wahrscheinlich eine neue Thaliastraße

Jetzt soll es aber bald so weit sein. Sowohl in der Ottakringer Bezirksvorstehung als auch im Büro von Planungsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) wurde dem KURIER am Freitag bestätigt, dass der finale Entwurf „aller Voraussicht nach“ noch vor Ostern, also in den nächsten zwei Wochen, präsentiert wird.