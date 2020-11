Weniger Autos, mehr Grün: Wohin die Reise für die Thaliastraße geht

Momentan ist die Thaliastraße vor allem für Autos da. Daran besteht für alle, die sich dort zu Fuß oder auf dem Fahrrad bewegen, kein Zweifel. Das könnte sich jedoch bald stark ändern.

Zwar ist sie eine durchaus belebte Einkaufsstraße, zum Verweilen lädt sie aufgrund des starken Durchzugsverkehrs, schmaler Gehsteige, fehlender Radwege und weniger Aufenthaltsräume aber nicht ein. Oder wie es Bezirksvorsteher Franz Prokop (SPÖ) formuliert: "Die Thaliastraße ist in die Jahre gekommen."

Von der Auto- zur Flaniermeile

Darum wird die drei Kilometer lange Straße bis 2023 in mehreren Abschnitten umgebaut. Den Auftakt macht im kommenden Jahr der Abschnitt zwischen Gürtel und Feßtgasse/Panikengasse. Damit am Ende dieses Prozesses die "Flaniermeile" steht, die Prokop vorschwebt, wurde im April von der Gebietsbetreuung ein Beteiligungsprozess eingeleitet, um die Wünsche der Bürgerinnen und Bürger in die Planung miteinzubeziehen.

Bis September wurden 2.180 Fragebögen auf Deutsch, Türkisch und Bosnisch/Kroatisch/Serbisch ausgefüllt, 400 Menschen nahmen an Live-Chats teil, mit weiteren je knapp 80 Geschäftsleuten und AnrainerInnen wurden persönliche Gespräche geführt. Inklusive des gesammelten Feedbacks per Telefon oder Email haben etwa 3.000 Personen ihre Wünsche für die Umgestaltung geäußert, nun liegt dem KURIER die Auswertung vor.