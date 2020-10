Praterstern: Maskenverweigerer attackieren Polizisten

Streifenbeamte bemerkten am Mittwoch kurz vor 13 Uhr ein Pärchen mit zwei Hunden in der Bahnhofshalle am Praterstern. Beide Personen trugen keinen Mund-Nasen-Schutz (MNS), beide Hunde hatten keinen Maulkorb. Sie ignorierten die Anweisung der Beamten, stehen zu bleiben und sich auszuweisen.

Darüber hinaus sollen sie den Polizisten gegenüber ausfällig geworden sein. Nachdem mehrmalige Aufforderungen, die Flucht zu unterlassen, ignoriert wurden, hielten die Beamten beide Personen schließlich am Bahnhofsvorplatz unter Einsatz von Körperkraft an.

Während des Anhalteversuches attackierte die 36-jährige Frau einen Polizisten durch Schläge, beruhigte sich jedoch schließlich im Zuge der Identitätsfeststellung. Es erfolgten mehrere straf- und verwaltungsrechtliche Anzeigen.

