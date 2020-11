Polizei stoppt Essenslieferant mit gefälschtem Führerschein

Beamte der Wiener Verkehrspolizei führten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Schwerpunktkontrollen im ersten Bezirk durch. Dabei hielten sie am Universitätsring einen 26-jährigen Inder an.

Der Mann, der als Essenslieferant unterwegs war, soll den Polizisten einen gefälschten portugiesischen Führerschein ausgehändigt haben. Im Zuge der Kontrolle ergab sich, dass das Fahrzeug nicht für den Verkehr zugelassen war.

Anzeige auch gegen Restaurant

Der Verdächtige hielt sich weiters illegal in Österreich auf und wurde festgenommen. Die Kennzeichen wurden abgenommen und der 26-Jährige für weitere fremdenpolizeiliche Maßnahmen in ein Polizeianhaltezentrum gebracht.

Das Restaurant des Lieferanten erhält ebenfalls eine Anzeige, da der Mann nicht ordnungsgemäß bei der Gebietskrankenkasse sozialversichert wurde.

