Polizei setzte Pfefferspray gegen Klimaaktivisten ein - Prozess vertagt

Nach der Beschwerde einer Klimaaktivistin ist am Montag am Wiener Verwaltungsgericht eine Verhandlung zum Polizeieinsatz bei der Gaskonferenz im März 2023 fortgesetzt worden. Die Aktivistin bekam am 27. März am hinteren Ende eines Protestzuges Pfefferspray ins Gesicht.

Rechtsanwalt Clemens Lahner argumentierte, der Reizgas-Einsatz sei nicht notwendig gewesen, da der Demozug bereits angehalten hatte. Die Polizei bestritt diese Darstellung.

➤ Mehr lesen: Was Sie über die umstrittene Gas-Konferenz in Wien wissen müssen

Die Aktivistin war damals mit mehr als 100 weiteren Protestierenden in Richtung des Tagungshotels am Wiener Parkring marschiert. Dort hatte der nicht angemeldete und spontane Protestzug versucht, eine polizeiliche Sperrkette zu durchbrechen, um in die Zone des Platzverbotes rund um das Tagungshotel zu kommen und sei dann laut Zeugenangaben ein bis zwei Minuten mit Pfefferspray eingesprüht worden.