Nach Gas-Konferenz in Wien: Bündnis kritisiert Polizeieinsatz

Das Bündnis „BlockGas“ warf der Exekutive nun „unverhältnismäßig brutale Gewaltanwendung durch ein enormes Polizeiaufgebot samt Hundestaffel und Wasserwerfern“ vor. „Die Klimabewegung wurde in diesen Tagen in einer in Österreich noch nie dagewesenen Weise kriminalisiert“, hieß es in der Aussendung. „Es sind die Gas-Lobbyist:innen, die für etwas Profit unsere Zukunft verscherbeln. Trotzdem wurden die Menschen, die auf den Straßen vor dem Hotel friedlich von ihrem Demonstrationsrecht Gebrauch machten, von der Polizei gewaltsam gestoppt und stundenlang in der Kälte festgehalten.“

Nun würden „ohne jede Grundlage strafrechtliche Vorwürfe gegen friedliche Klimaaktivist:innen erhoben. Das zeigt, dass der Staat lieber das fossile System beschützt, als endlich ernsthafte Schritte gegen die sozialen und ökologischen Krisen zu setzen, in denen wir stecken“, kritisierte Verena Gradinger, Sprecherin von „BlockGas“.

Kritik an Inneminister

Auch an Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) übten die Aktivistinnen und Aktivisten Kritik: „Innenminister Karner lobte sogar noch die Polizei, die auf eingekesselte Menschen einschlug und mit Pfefferspray einsprühte. Doch wir lassen uns davon nicht einschüchtern“, erklärte Anselm Schindler, Sprecher von „BlockGas“.

Für Montag kündigte das Bündnis eine „Demonstration gegen Repression und Kriminalisierung“ gemeinsam mit anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen an. Der Protest startet um 17.30 Uhr am Ballhausplatz sein, danach soll der Zug an der Landespolizeidirektion vorbei zum Polizeianhaltezentrum Rossauer Lände marschieren.